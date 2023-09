Coordenadoria da Juventude leva serviços do Centro Oportunizar para bairros de Volta Redonda

Volta Redonda – A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) promove sete edições do projeto “Centro Oportunizar nos Territórios” neste mês de setembro. A iniciativa leva os serviços disponíveis no quiosque, que funciona na Vila Santa Cecília, para os Cras (Centros de Referência de Assistência Social). A equipe do Centro Oportunizar já esteve no Santa Cruz, Belo Horizonte e Roma II e na próxima semana está marcada visita no Cras Retiro, na terça-feira, 19, às 14h.

Ainda neste mês, haverá edições no Cras Santo Agostinho, no dia 21; no dia 26, no Cras Açude; e dia 28, no Cras Padre Josimo, sempre às 14h. O projeto foi criado para facilitar o acesso aos serviços do Centro Oportunizar, levando a equipe para perto da comunidade.

Nos Cras são ofertados serviços como: elaboração de currículo; ficha para o Programa Jovem Aprendiz; criação de e-mail profissional e Linkedin (rede social profissional, onde empresas conseguem buscar candidatos ideais para suas vagas); emissão de Carteira de Trabalho; e divulgação de cursos de capacitação e qualificação gratuitos.

“Além do ‘Centro Oportunizar nos Territórios’, a equipe do quiosque está presente nas escolas do município. Nessa segunda e terça-feira, dias 11 e 12, estivemos no Colégio Getúlio Vargas, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), conversando com os estudantes. O principal objetivo é orientar e dar subsídios para facilitar a entrada no mercado de trabalho”, explicou a coordenadora municipal de Juventude, Larissa Garcez, avisando que na próxima semana serão agendadas outras unidades escolares.

Centro Oportunizar

O Centro Oportunizar de Volta Redonda foi inaugurado com o objetivo de auxiliar na conquista do primeiro emprego ou estágio, além da inserção no Programa Jovem Aprendiz. O público-alvo é formado por adolescentes e jovens adultos entre 15 e 29 anos. O quiosque fica na Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.