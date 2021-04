Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 10:45 horas

Campanha iniciará a partir desta terça-feira, dia 06

Volta Redonda- A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda, em parceria as Associações Atléticas, Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos estão promovendo a campanha “Universitário Sangue Bom”. A ideia é mobilizar a doação de sangue entre os jovens universitários do município, a partir desta terça-feira, dia 06.

As doações irão ajudar ao Hemonúcleo de Volta Redonda, localizado no Hospital São João Batista (HSJB), a reabastecer os estoques que estão abaixo do recomendável. Desde o início deste ano foi registrada uma queda de 30% nas doações.

Haverá transporte gratuito de um micro-ônibus da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) em três pontos de encontros pré-determinados nos bairros: Retiro (próximo a Casas Bahia); Aterrado (Praça da Prefeitura) e na Vila Santa Cecília (Praça Brasil). A Coordenadoria levará os doadores até o Hemonúcleo com limite de 10 pessoas por dia para doação cumprindo o protocolo de segurança contra a Covid-19.

Quem desejar participar precisa verificar a disponibilidade de vagas por dia, basta entrar em contato com a Coordenadoria pelo link na bio do Instagram (@coordenadoriadajuventudevr) ou pelo Whatsapp (24) 99290-3212.

A campanha se estenderá até o dia 16 de abril e estão confirmados o Centro Acadêmico de Direito da UFF (Universidade Federal Fluminense), a Atlética das Engenharias UFF, a Atlética da Odontologia do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), a Atlética da Enfermagem UniFOA, a Atlética das Licenciaturas da UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) e universitários de outras cidades que residem em Volta Redonda, representados pela UFV.

“Neste momento, precisamos muito dessa corrente do bem e ser parceiro dos coletivos que já fazem trabalhos tão bacanas para a sociedade tem sido o máximo. Se você é morador de Volta Redonda, mas faz faculdade em outro município, também poderá participar. E se você faz faculdade aqui, mas está na sua cidade de origem, você poderá doar na sua cidade e participar da nossa campanha também. Faça contato que lhe ajudaremos a encontrar o Hemonúcleo mais próximo e publique uma foto marcando a @coordenadoriadajuventudevr e a sua faculdade para nos ajudar nessa campanha irada”, disse a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez.

Requisitos para doação de sangue:

-Estar em boas condições de saúde;

-Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade;

-Pesar no mínimo 50kg;

-Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

-Estar alimentado, por isso evite alimentos gordurosos e aguarde até 2 horas para doar;

-Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato, emitido por órgão oficial.

– Aguardar 02 dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

– Aguardar 05 dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina de Oxford (AstraZeneca).