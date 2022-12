Copa 2022: FIFA realiza 2.846 testes antidoping - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 13:42 horas

Até o momento, cinco jogadores foram suspensos

O Comitê Disciplinar da FIFA suspendeu cinco jogadores que testaram positivo para uso de substâncias proibidas durante os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A partir de um plano de distribuição de testes (TDP) com base em uma análise dos riscos de doping no futebol, a FIFA realizou 2.846 exames no geral, dentro e fora da competição. Todos os jogadores das equipes dos oito finalistas estão sendo testados, em média, quatro vezes e meia, desde janeiro de 2022.

O salvadorenho Erick Alejandro testou positivo para o esteroide anabólico Clostebol e foi punido com afastamento de quatro anos. Já o atleta djibutiano Sabri Mohamed, foi suspenso, também por quatro anos, após testar positivo para testosterona administrada exogenamente.

Os jogadores, Sylvain Gbohouo, da Costa do Marfim, por uso de Trimetazidina e o hondurenho Wisdom Quaye, por uso de Clostebol foram afastados por 18 meses. A FIFA também puniu, provisoriamente, o jogador costarriquenho Orlando Calderón, pelo uso da mesma substância, enquanto se aguarda uma investigação completa.