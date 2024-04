Copa Angra de Basquete será retomada neste sábado (6)

Angra dos Reis – A 20ª edição da Copa Angra de Basquete será retomada no próximo sábado (6), com a realização de três jogos válidos pela segunda rodada. A competição ficou sem a bola laranja subir por dois fins de semanas.

A rodada tripla no ginásio do CEPE (Clube dos Empregados da Petrobras), na Vila Residencial da Petrobras, tem a seguinte programação de jogos no Adulto e no Máster+40:

12h – Paraty Máster x ABVRJ Costa Verde (Máster +40)

14h – Gil Divers Paraty x Basket CN (Adulto)

16h – CG Sonics x Angra Heatwaves B (Adulto)