Copa Brasil Kart Rental tem início, em Volta Redonda

Volta Redonda – Teve início, neste sábado (3), a Copa Brasil de Kart Rental 2025. A competição, de caráter nacional, é promovida pelo Nacional Kart Rental e realizada pelo Kartódromo Internacional de Volta Redonda entre este sábado e domingo (4).

Mais de 130 pilotos poderão correr as baterias individuais ou em grupo, divididos em quatro categorias: Leve (80kg), Médio (95 kg), Pesado (110 kg) e Sênior (95 kg, acima de 40 anos). Durante a semana, a pista do Kartódromo já ficou movimentada com os treinos que começaram na quarta-feira (30) e foram encerrados nesta sexta-feira(2), véspera do campeonato.

De acordo com o regulamento, cada categoria terá uma primeira fase com quatro rodadas de baterias classificatórias e uma segunda fase com a bateria final. Em cada rodada, da primeira fase, os pilotos serão divididos em baterias de até vinte competidores, dependendo do número de inscritos por categoria.

A bateria final de cada categoria terá a participação de quinze pilotos mais bem colocados na fase classificatória (após o descarte do pior resultado). O campeão será o piloto que conquistar o maior número de pontos somando o resultado da primeira fase e da final.

Neste sábado (3), as corridas tiveram início às 7h30. As classificatórias 1,2 e 3 vão durar o dia todo e acontecerão até às 21h30. No domingo (4), a classificatória 4 está marcada para 7h30 seguida das finais e premiações, com expectativa para às 16h30. O evento contará com atrações fora da pista, como shows ao vivo de samba, sertanejo e apresentação de DJ.