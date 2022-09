Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 19:22 horas

Amantes de atividades com cavalos terão entre os dias 29 de setembro e 09 de outubro para aproveitar as atrações com equinos

Resende- O mês de setembro chegou e, com ele, vem também as expectativas para a maior festa gratuita da região Sul Fluminense. A Prefeitura de Resende segue divulgando as atrações que farão parte da 53ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial. Para os amantes de esportes com cavalo, a Exapicor 2022 terá a Primeira Copa de Marcha do Sul Fluminense, Prova de Três Tambores e Torneio Leiteiro.

De acordo com a organização do evento, o tradicional Torneio Leiteiro será realizado entre 06 e 09 de outubro. No primeiro dia acontece a pré-esgota a partir das 20h. As primeiras esgota e ordenha acontecem no dia 07 de outubro, às 8h e 20h, respectivamente. As ordenhas acontecem a cada 12 horas a partir do dia 08, e o encerramento está previsto para às 11h do dia 09.

Além disso, a Primeira Copa de Marcha do Sul Fluminense acontecerá no dia 08 de outubro, a partir das 9h, nas categorias égua marcha picada, cavalo marcha picada, égua marcha batida, cavalo marcha batida, cavalo castrado e social. Os animais concorrem entre júnior, jovem, cavalo/égua, adulto e sênior. Mais informações pelo telefone (24) 99320-2500.

Já a Prova de Três Tambores acontece nos dias 29 e 30 de setembro. As atividades estão previstas para iniciar às 10h com teste horse para todas as categorias. No dia 30, no mesmo horário, começam as provas por categoria, sendo potro geração 2018, aberta, kids até 9 anos, jovem até 13 anos, jovem de 13 a 17 anos, amador, amador principiante e feminino. Por último, acontece o tira teima.

A prova de Tambor tem o objetivo de contornar os três tambores vazios que ficam na arena em forma de triângulo, avaliando a agilidade e coordenação tanto do competidor quanto do cavalo. Ganha o competidor que fizer a prova com perfeição e em menor tempo.

– É com muita felicidade que podemos anunciar as diversas atrações da Exapicor deste ano. Para os amantes de boas atividades com cavalos, esta é uma excelente oportunidade para a população. A possibilidade de realização da Exapicor 2022 mostra o quanto nosso trabalho vem colhendo frutos. Nossos esforços para a aplicação da vacina contra a Covid-19 possibilitou que consigamos dar continuidade ao que foi paralisado temporariamente em 2019 – completou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.