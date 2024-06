Copa Diarinho retorna neste fim de semana com jogos decisivos

Volta Redonda – Após uma semana de paralisação por conta do feriado, a XIX Copa Diarinho de Futsal retorna neste fim de semana com jogos decisivos em três categorias. Ao todo serão disputadas 60 partidas, nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-17.

A jornada começa neste sábado (08), a partir das 8h. Serão 12 jogos na categoria Sub-11, Série Prata. Os confrontos acontecem nos ginásios dos bairros Açude e Retiro. Ainda pela manhã prossegue a disputa na mesma categoria, porém, na Série Ouro. Os jogos acontecerão nos ginásios dos bairros Santo Agostinho e Vila Rica/Tiradentes.

Já no período da tarde, a partir das 13h30, é a vez da garotada da categoria Sub-13 entrar em quadra em busca da classificação na competição. Nos ginásios do Santo Agostinho e Vila Rica/Tiradentes os duelos serão válidos pela Série Prata. Já os jogos da Série Ouro serão realizados no Açude e Retiro.

Fechando a rodada, no domingo (09), a disputa fica por conta das equipes da categoria Sub-17, Série Ouro. Doze jogos vão agitar as quadras do Retiro e Vila Rica-Tiradentes, válidos pelas Chaves E e F. Os dois melhores times de cada chave se classificam para a próxima fase.

Veja a tabela completa dos jogos no www.diariodovale.com.br