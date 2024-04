Copa Diarinho retorna no fim de semana com estreias das equipes Sub 9 e Sub 13

Volta Redonda – Após uma semana sem rodada da XIX Copa Diarinho de Futsal, em função do feriado prolongado, este fim de semana promete ser de muita emoção nos ginásios de Volta Redonda. É que entrarão em quadra pela primeira vez na competição as equipes das categorias Sub 9 e Sub 13. A promessa é de muitos gols e emoção nas arquibancadas.

A rodada inicia no sábado (27), a partir das 8h, com um total de 33 jogos, na categoria Sub 13, Série Prata, que terá a participação das equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (SMEL) e de projetos sociais sem fins lucrativos. As partidas serão disputadas nos ginásios dos bairros Siderlândia, Santo Agostinho, Três Poços, Açude, Retiro e Santa Cruz.

Ainda no sábado, no período da tarde, a partir das 13h30, a bola rola para os times que integram a Série Ouro, composta por agremiações de 32 instituições particulares de Volta Redonda e outras seis cidades da região. Os confrontos serão realizados nos ginásios dos bairros Santo Agostinho, Siderlândia, Vila Rica-Tiradentes, 249, Retiro e Santa Cruz.

A emoção prossegue no domingo (28), a partir das 8h. Ao todo serão 44 jogos. Desta vez, tocarão na bola pela primeira vez na Copa a garotada da categoria Sub 9, Série Ouro. Grandes equipes se enfrentarão e prometem grandes duelos nos ginásios dos bairros 249, Santo Agostinho, Siderlândia, Vila Rica-Tiradentes, Santa Cruz e Açude.

TRADIÇÃO

A Copa Diarinho de Futsal 2024 está sendo um grande sucesso, lotando os ginásios de Volta Redonda. A competição, que teve início no dia 6 de abril, segue até 7 de julho. Este ano a Copa conta com a participação de 240 equipes, de diversas cidades da região, como Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Porto Real, Rio Claro, Resende, Mendes e Vassouras. Ao todo serão disputados 500 jogos. O evento esportivo tem participação de cerca de 3 mil atletas.