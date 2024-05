Copa Diarinho: rodada deste sábado terá 48 jogos do Sub 11

Volta Redonda – O sábado (11) promete ser de muita emoção e redes balançando em mais uma rodada da Copa Diarinho de Futsal. Ao todo estão programados 48 jogos na categoria Sub 11, sendo 24 válidos pela Série Prata, no período da manhã, e outros 24 à tarde, com times da Série Ouro. Os jogos serão disputados nos ginásios dos bairros Açude, Retiro, Vila Rica/Tiradentes e Siderlândia.

As partidas terão início às 8h, para os times da Série Prata. Já à tarde os jogos serão das equipes que compõem a Série Ouro, com início às 13h30.

Os confrontos são válidos pelas chaves I, J, K e L. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para a terceira fase da competição. Os duelos dos classificados estão programados para o dia 8 de junho, com locais ainda a serem definidos pela organização da Copa.

A tabela completa com os jogos da rodada deste sábado está no www.diariodovale.com.br. Por conta do Dia das Mães, não haverá rodada neste domingo, dia 12. A competição será retomada no próximo sábado e domingo, dias 18 e 19, com jogos das categorias Sub 13 e Sub 17.