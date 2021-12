Copa do Brasil: Com larga vantagem, Atlético-MG quer impedir milagre do Athletico-PR

O último campeão nacional de 2021 será conhecido nesta quarta-feira (15). A partir das 21h30 (horário de Brasília), Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, para decidir o título da Copa do Brasil.

A vantagem do Galo é enorme. No último domingo (12), os mineiros golearam por 4 a 0 e podem até perder por três gols de diferença que ficam com o bicampeonato. Se o título vier, os alvinegros, vencedores anteriormente em 2013, repetirão o feito que o rival Cruzeiro alcançou em 2003: ser campeão brasileiro, estadual e da Copa do Brasil em uma mesma temporada.

O Furacão precisa de um milagre para voltar a conquistar o torneio, após o título de 2019. A derrota no primeiro jogo foi a pior da história das finais da Copa do Brasil. Para ser campeão no tempo normal, o clube paranaense tem de ganhar por cinco gols de diferença, o que ainda não aconteceu em 2021. O mais perto que os rubro-negros chegaram foi em maio, quando aplicaram 4 a 0 no Aucas (Equador), pela Copa Sul-Americana. O resultado, caso se repita nesta quarta, leva a decisão para os pênaltis.

No Atlético-MG, o técnico Cuca deve repetir a maior parte da escalação do jogo de ida. A dúvida está na frente, já que Diego Costa trata uma lesão na coxa e sequer viajou para Curitiba, embora exista a possibilidade de integrar o grupo. O provável é que ele seja substituído pelo também atacante Eduardo Vargas, autor de dois gols no Mineirão.

O Galo deve atuar com: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Matías Zaracho; Hulk, Eduardo Vargas e Keno (Diego Costa).

No lado do Athletico-PR, a dúvida do técnico Alberto Valentim é Nikão, com dores no tornozelo desde o primeiro jogo. Ele pode dar lugar ao também atacante Pedro Rocha se não tiver condição de atuar. O zagueiro e capitão Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque certo e tem Zé Ivaldo como substituto imediato.

O provável Furacão terá: Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão (Pedro Rocha), Renato Kayzer e David Terans.