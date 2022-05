Copa do Brasil: Flamengo avança ao bater o Altos-PI em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de maio de 2022, 22:10 horas

Sob protestos da torcida contra a diretoria, equipe conquistou vitória por 2 a 0, com gols de Gabigol e Victor Hugo

Volta Redonda – O Flamengo fez o dever de casa e venceu o Altos-PI, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (11), jogando no Estádio Raulino de Oliveira. Sob protestos da torcida contra a diretoria, a vitória deve aliviar a pressão, principalmente sobre o treinador Paulo Sousa. O resultado classificou o Flamengo para as oitava de final da Copa do Brasil, com um placar agregado de 4 a 1. Os confrontos da próxima fase serão sorteados posteriormente pela CBF.

O destaque da partida acabou sendo o meia Victor Hugo, aniversariante do dia. O jogador, que estreou como profissional na partida de ida contra o Altos e completou 18 anos nesta quarta-feira, dia 11, acabou marcando o primeiro gol dele na equipe principal. Gabigol fez o outro.

O placar foi construído com gols no segundo tempo. Primeiro, Gabigol, de pênalti, e depois Victor Hugo. Ao fim da etapa inicial, ainda com o empate sem gols no marcador, vaias puderam ser ouvidas. Antes de a bola rolar, faixas contra integrantes da diretoria foram vistas nas arquibancadas. Ao fim do jogo, registrou-se um misto de celebração e protesto. No jogo de ida, no Albertão, o time da Gávea havia vencido por 2 a 1, de virada.

O Flamengo volta a campo no sábado, contra o Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O Altos, por sua vez, vai encarar o Atlético Cearense, pela Série C.