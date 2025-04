Copa do Brasil: Fluminense encara a Aparecidense, no Maracanã

Rio de Janeiro – O Fluminense enfrenta a Aparecidense (GO), nesta terça-feira (29), às 21h30, no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor vem de derrota no Brasileirão, para o Botafogo, por 2 a 0, no sábado (26). Mas na Copa do Brasil, avançou nas fases anteriores: 8 a 0 no Águia de Marabá e 2 a 1 no Caxias.

A partir de agora, os duelos passam a ser decididos em ida e volta. E para abrir boa vantagem no primeiro jogo, o Fluminense deve ter mudanças na escalação. O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, recuperado de lesão, deve ganhar a vaga de Renê. Nonato pode entrar no meio-campo, no lugar de Bernal. E Keno treinou como titular no ataque, substituindo Canobbio.

“É uma competição muito difícil. Tem que ter muita atenção em todos os jogos. Temos que entrar para uma decisão. São 180 minutos, mas os primeiros 90 são muito importantes. Eles vão dar a vida e nós temos que dar também. É um título que desejo ganhar”, disse o volante Martinelli, que vai completar 250 jogos pelo Fluminense.

O jogo de volta, em Goiás, está marcado para o dia 21 de maio. Antes, os outros times cariocas jogam pela rodada de ida. O Botafogo visita o Capital-DF, em Brasília, nesta quarta-feira (29), às 19h. Na quinta-feira (1º), O Vasco recebe o Operário-PR no Rio, às 16h. E às 20h, o Flamengo enfrenta o Botafogo-PB em São Luís do Maranhão.