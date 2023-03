Copa Rei: Resende promove nova etapa da seletiva para montar equipe de base de futsal - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 18:44 horas

Competição reuniu cerca de 320 jovens das categorias sub-11 e 13

Resende – O Resende FC promoveu nesse final de semana as últimas etapas da Copa Rei, competição que tem como objetivo avaliar atletas para a montagem das categorias de base de futsal do Gigante do Vale. Cerca de 320 atletas participaram das seletivas que aconteceram no sábado (4), na quadra do colégio Dom Bosco, para o sub-11, e no domingo (5), no Firjan/Sesi Resende, para o sub-13. Ao todo, mais de 30 atletas foram selecionados.

As avaliações foram no formato de torneio eliminatório. No total, 32 equipes entraram em quadra, sendo 16 em cada dia, e 15 jogos por categoria. A equipe do Morro do Cruzeiro sagrou-se campeã no sub-11, enquanto o Itapuquinha conquistou o título no sub-13.

– Vi muita qualidade técnica das equipes e, principalmente, dos atletas, tanto na categoria sub-11, quanto na sub-13. Creio que os jogadores selecionados vão render muitos frutos para a nossa base. Gostaria também de agradecer à direção do Resende, a Prefeitura de Resende e a Pelé Academia por proporcionarem essa competição que deu oportunidade para todos os atletas da região – ressaltou o técnico responsável pelas categorias de base de futsal do Gigante do Vale, Cláudio Rafael.

A Copa Rei é realizada pelo Resende FC, em parceria com a Prefeitura Resende, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), e da Pelé Academia.