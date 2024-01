Copacabana recebe terceira edição do projeto Verão #TôNoRio

Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro dá início, nesta quinta-feira (11), à terceira edição do projeto Verão #TôNoRio, serviço de orientação e informações turísticas dedicado aos visitantes que estiverem em Copacabana, na Zona Sul da capital. A ação, promovida pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a TurisRio, oferece dicas e sugestões de roteiros que incluem experiências e atrações das 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro.

Quem visitar o espaço de 300 metros quadrados que será montado na altura do posto 4, entre as ruas Constante Ramos e Santa Clara, contará com o serviço de terça-feira a domingo, até o dia 31 de março. Mais de 25 cidades do interior já confirmaram participação na ação, que também terá uma programação especial de shows e atrações musicais que serão realizados no segundo piso do estande, animando, de quinta-feira a domingo, os frequentadores da orla mais famosa do mundo.

– Os olhos do mundo estão voltados para o Rio de Janeiro, em especial neste 2024 quando a nossa capital foi escolhida para sediar as principais reuniões do G20. Esperamos uma quantidade ainda maior de turistas este ano. O setor e as ações de captação de visitantes são um dos fatores que contribuem para impulsionar a economia fluminense e reafirmar o protagonismo do Rio como vitrine do Brasil para o mundo – comemora o governador Cláudio Castro.

Estande instagramável

Neste ano, o espaço instagramável do estande será ainda maior, com um telão de led e a presença do Cristo Redentor. O ambiente interativo ficará mais versátil para garantir melhores fotos e vídeos. O espaço conseguirá receber três municípios por semana para divulgar os seus atrativos.

O projeto, que estará nas areias de Copacabana por 12 semanas, contará com 48 atrações musicais gratuitas. Serão quatro artistas por semana fazendo a festa de moradores e turistas. A expectativa é bater a marca de 2023, quando passaram pelo espaço mais de 23 mil turistas.

– O Verão #TôNoRio já faz parte do calendário de eventos do nosso estado. Ano passado, recebemos turistas de 82 países e de 165 cidades do Brasil, que puderam conhecer um pouco mais dos nossos atrativos turísticos. Isso faz parte do nosso planejamento de fortalecer não só o turismo na capital, mas em todas as 12 regiões turísticas do estado. Esse ano demos uma repaginada no espaço, que está maior, mais bonito e continuará a fomentar o turismo, a música e a cultura, com os shows dos artistas locais – disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Com o intuito de promover os atrativos turísticos do Rio de Janeiro para o verão, o projeto faz uma conexão da capital com o interior do Estado.

Serviço

Verão #tônoRio

Início: 11 de janeiro

Horário da inauguração: 17h

Local: Posto 4 – Copacabana (Entre as ruas Constante Ramos e Santa Clara)

Dias e horários de funcionamento: terça e quarta – das 10h às 19h / quinta a domingo – das 10h às 20h

Atrações musicais:

DJ – a partir das 13h

Dia 11 – Baile “#tônoRio”

Dia 12 – Betta

Dia 13 – Bernardo Ritto

Dia 14 – Cassiano Andrade

Horário dos shows: das 18h às 19h30