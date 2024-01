Copinha: Flamengo vence Aster nos Pênaltis e enfrentará o Cruzeiro na Semifinal

O Flamengo venceu na noite desta sexta-feira (19), nos pênaltis, equipe do Aster-SP e se classificou para a Semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo aconteceu no Estádio Professor José Liberatti, em Osasco.

Como esperado o encontro nas quartas de final entre as duas equipes que estavam invictas na Copinha foi um jogão. O time de Itaquaquecetuba-SP abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com Gabriel e o Flamebgo empatou aos 3 minutos do segundo tempo com o goleador Weliton.

Ambas equipes criaram oportunidades de gol durante toda a segunda etapa, mas não conseguiram converter em gols e assim a partida terminou o tempo normal empatada em 1×1.

Goleiro Lucas Furtado brilhou e levou o Mengão a Semifinal

Com o empate a vaga para a Semifinal da Copinha teve que ser decidida nas cobranças de pênaltis e foi aí que brilhou a estrela do goleiro rubro-negro Lucas Furtado.

Os jogadores de linha do Mengão acertaram todas as suas cobranças e Lucas defendeu os pênaltis batidos por Dieguinho e Gabriel do Aster, assim venceram o jogo por 4×3 e colocaram o Flamengo na semifinal da Copinha e seguem vivos na busca do pentacampeonato do clube na competição.

Na semifinal que será disputada na segunda-feira (22,) às 19h30, na Arena Barueri ,em Barueri, os Garotos do Ninho enfrentarão o Cruzeiro-MG, que venceu nas quartas o Coritiba por 1×0.