Copinha: Vasco sofre goleada e é eliminado; Fla vence e se classifica para a terceira fase

Vasco e Flamengo viveram momentos opostos no sábado (13), nas suas partidas válidas pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores- Copinha.

A tarde, em partida realizada no Estádio Municipal Antonio Soares de Oliveira em Guarulhos, o Vasco sofreu uma virada e foi goleado por 4 x 1 pelo Vitória-BA e foi eliminado da competição. O gol do time cruzmaltino foi marcado pelo atacante Paixão.

Flamengo vence, avança e segue na busca pelo penta

Já o Flamengo conquistou a sua classificação para a terceira fase ao vencer no Estádio Professor José Liberatti em Osasco, a equipe do Náutico-PE por 1 x 0 , com gol do atacante Weliton, ainda na primeira etapa da partida.

O Flamengo teve muitas mudanças para a sequência da Copinha, pelo fato de 12 jogadores e o treinador Mário Jorge terem retornado ao Rio de Janeiro para reforçarem a equipe profissional que se prepara para disputar as primeiras partidas do Cariocão.

Adversário conhecido

Na próxima fase os ‘Garotos do Ninho’ enfrentarão o São José-RS, em partida que será realizada na segunda-feira (15), às 21h30, no Estádio Municipal Professor José Liberatti, em Osasco.

Esta será a segunda vez que Flamengo e São José se encontram na Copinha. Na primeira fase o rubro-negro carioca venceu o time gaúcho por 2 x 1, com gols do meia Petterson e do atacante Werton.