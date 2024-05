Copren Resende realiza reunião de planejamento para situações de emergência

Resende – O Copren/RES (Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência de Resende) realizou, na última semana (dos dias 21 a 23 de maio), a segunda reunião de planejamento de ações de resposta a situações de emergência na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) das Indústrias Nucleares do Brasil (INB). O Copren faz parte do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron).

Foram realizadas atividades como a construção do cenário do Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear, que será realizado no dia 25 de setembro na FCN, além de algumas palestras com temas acerca de emergências nucleares.

Na última quinta-feira (23), o presidente da INB, Adauto Seixas, e os diretores de Combustível Nuclear, Reinaldo Gonzaga; de Finanças e Administração, Maurício Pessoa; e de Enriquecimento Isotópico, Marcos Fricks, estavam presentes no evento.