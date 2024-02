Coral Pinewood, da Califórnia, fará apresentação única em Paraty

Paraty – A Casa da Cultura de Paraty recebe neste domingo (18) o Grupo de Canto Coral Pinewood, formado por jovens norte-americanos de 15 a 17 anos, estudantes do ensino médio da Escola Pinewood, situada em Los Altos Hills, no norte da Califórnia, em uma breve turnê pelo Brasil. A apresentação única está marcada para às 18h30.

O Grupo de Canto Coral Pinewood, formado por jovens californianos, vai passar apenas uma semana no Brasil. Depois os jovens seguirão para o Rio de Janeiro, para uma segunda apresentação, na Escola de Música da Rocinha, em 21 de fevereiro. Além disso, tanto em Paraty como no Rio, farão passeios turísticos e atividades culturais para aprender sobre a importância da história e cultura brasileira.

A entrada será 1 kg de alimento não perecível e os ingressos devem ser retirados com meia hora de antecedência, na Casa da Cultura de Paraty, localizada na Rua Dona Geralda, 194.

Coral

O grupo é composto por jovens de 15 a 17 anos, alunos do 9º ao 12º ano, e realiza apresentações musicais que abrangem uma ampla variedade de estilos, gêneros e tradições musicais. Sob a coordenação musical de Katie Linza, que há dez anos dirige os corais do ensino médio da Escola Pinewood, os estudantes aprendem a utilizar suas vozes de diversas maneiras, apresentando e apreciando juntos uma variedade de músicas. Katie soma muitos anos de experiência em ensino, direção, arranjo musical e performance. Também atuou como atriz e participou de diversas companhias de teatro, além de projetos cinematográficos.

Dos 24 integrantes do Grupo de Canto Coral Pinewood, 12 virão ao Brasil –e cinco desses integrantes fazem parte do Pinewood Take Note, uma formação menor “a capella” que vem fazendo muito sucesso. Fundado em 2015, eles se especializaram em releituras de hits pop e clássicos com influência do jazz. Vale a pena conferir a versão deles de “Every Little Thing She Does is Magic”, de Sting, nas plataformas.

Eles já tiveram a oportunidade de trabalhar com músicos a capella premiados como o grupo feminino Säje, Amanda Taylor, Ben Bram e Lisa Forkish, e gravaram uma música com Alvin Chea, do Take 6, grupo referência no gênero a capella.

SERVIÇO

Apresentação Grupo de Canto Coral Pinewood (EUA)

Data: 18/02/2024

Horário: 18h30

Local: Auditório Casa CAIXA (Casa da Cultura de Paraty)

Entrada 1 kg de alimento não perecível

Retirada de ingressos com 30 minutos de antecedência

IG @pinewoodtakenote