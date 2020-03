Coronavirus: Rio das Flores atende homem com suspeita de Covid-19

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 13:38 horas

Rio das Flores – A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Rio das Flores registrou um caso suspeito de coronavírus nesta semana. Um homem, que viajou para a França, em Paris, entre os dias 19 e 29 de fevereiro, apresentou alguns sintomas do Covid-19.

De acordo com a prefeitura, o homem procurou uma unidade de saúde do município na segunda-feira (2), apresentando mal estar e características gripais, como coriza e tosse. Após ser medicado, ele teve o material coletado para análise no LACEN-RJ e até o momento o resultado não foi divulgado.

A prefeitura destaca que o caso é suspeito pelo fato do paciente ter viajado para uma área de risco do Covid-19, mas que ele não aparenta todos os sintomas, como a febre e falta de ar.