Coronavírus: Rio de Janeiro tem oito casos confirmados e 119 suspeitos em todo estado

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 07:25 horas

Rio de Janeiro – A SES (Secretaria de Saúde) do estado do Rio de Janeiro, divulgou no início da noite de terça-feira (10) de que o estado já possui oito casos confirmados de coronavírus e 119 suspeitos. Na região Sul Fluminense, os números de casos suspeitos continuam os mesmos.

Dos casos confirmados, seis são na capital carioca, um no município de Niterói e outro em Barra Mansa, onde uma servidora da prefeitura foi o primeiro caso confirmado no estado do Rio.

– Reforço que, até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto – explica Edmar Santos, secretário de Estado de Saúde.

O secretário esclarece ainda que técnicos da SES analisam o comportamento do vírus no Hemisfério Sul, como grau de transmissibilidade e letalidade.

Veja a situação de cada cidade do estado:

Local de residência Casos suspeitos Casos confirmados Angra dos Reis 2 Barra Mansa 7 1 Barra do Piraí 3 Belford Roxo 1 Duque de Caxias 2 Itaboraí 1 Maricá 2 Mendes 2 Niterói 18 1 Petrópolis 2 Pinheiral 1 Resende 2 Rio Bonito 1 Rio das Flores 1 Rio de Janeiro 55 6 São Gonçalo 3 São Pedro da Aldeia 1 Teresópolis 1 Valença 3 Volta Redonda 3 Exterior 7 Local de residência em investigação 1 Total 119 8

De acordo com a SES, casos notificados são os que ainda não foram considerados suspeitos, pois dependem de avaliação de critérios definidos pelas autoridades sanitárias. Já os casos suspeitos atendem os critérios das autoridades e será confirmado ou descartado com base em análise laboratorial.