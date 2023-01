Coronel Assis assume o lugar de Malheiros no 5° CPA - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 09:59 horas

Sul Fluminense – O coronel Marcelo Malheiros não é mais o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área). A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta-feira (26), a mudança de comando na coordenação da atuação da PM em 20 cidades do Sul Fluminense e Costa Verde. O coronel Renato Assis Ferreira, que era corregedor geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, assume o lugar.

O 5º CPA é responsável por comandar quatro Batalhões da PM no Sul Fluminense: 33° (Angra dos Reis), 28° (Volta Redonda), 37° (Resende), 10° (Barra do Piraí) e da 2ª Cia. Independente da PM de Paraty. A troca de comando aconteceu nesta quinta-feira, no quartel da Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro.

Malheiros esteve à frente do 5º CPA por quase dois anos, com atuação marcante em grandes operações. Ele atingiu bons números nos índices do Instituto de Segurança Pública (ISP), com ações de combate à violência e ao tráfico de drogas. Ele também foi o responsável pelo aumento de efetivo e viaturas (incluindo dois blindados) nos batalhões da PM na região, além de ações para ajudar a população, como a Campanha SOS Petrópolis.

Já Assis esteve em Volta Redonda em julho do ano passado, quando a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) foi inaugurada na cidade. Na época, Assis explicou que a vinda da 5ª DPJM para Volta Redonda era fundamental dentro da integração com o Poder Público Municipal e Estadual, além de ter sido também uma recomendação do secretário de Estado da PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro), coronel Luiz Henrique Marinho Pires.