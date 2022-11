Coronel Malheiros determina ocupação da Cidade Alegria - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 10:34 horas

Resende – Por determinação do comandante do 5º CPA, coronel Marcelo Malheiros, uma grande operação da PM começa a ser realizada na região da Cidade Alegria, em Resende, nesta segunda-feira, dia 14. Policiais militares do 10º Batalhão de Barra do Piraí e do 28º Batalhão de Volta Redonda, vão auxiliar o 37º Batalhão da PM na ocupação da localidade, por tempo indeterminado.

O motivo da ação foram os últimos assassinatos ocorridos no fim de semana e um suposto toque de recolher com proibição da abertura do comércio por determinação de traficantes da Cidade Alegria.

Em nota publicada no Instagram, o comando do 37º Batalhão da PM (Resende), desmentiu boatos de que traficantes teriam determinado toque de recolher na cidade “devido aos últimos acontecimentos”. A nota atribui o boato a “pessoas maliciosas” e não explicita quais teriam sido os acontecimentos que teriam dado origem ao boato do fechamento.

Crimes

Um ex-presidiário, de 34 anos, foi assassinado com vários tiros sábado (12), em Resende. O crime foi na Rua Prefeito Clodomiro Maia, no bairro Vicentina. Ele foi encontrado com tonozeleira eletrônica.

Policiais militares informaram que o ex-presidiário saiu no dia 7 de setembro deste ano, do sistema penitenciário.

Ainda no sábado (12), dois suspeitos morreram durante uma intensa troca de tiros com agentes do Grupamento de Ações Táticas do 37º Batalhão de Policia Militar de Resende.

O tiroteio ocorreu na Rua dos Trabalhadores, no bairro Jardim Beira Rio. Um terceiro suspeito, de 20 anos, ficou ferido. No local, os policiais encontraram uma submetralhadora 9mm, uma pistola Glock 9mm, munições, cerca de 150 trouxinhas de maconha, R$ 55,00 e um binóculo.