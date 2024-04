Coronel Malheiros volta ao comando do 5º CPA após um ano e quatro meses

Sul Fluminense e Costa Verde – Com a mudança da titularidade da Secretaria de Estado de Polícia Militar (PMERJ), que desde quarta-feira (24) é comandada pelo coronel Marcelo de Menezes Nogueira, foram feitas várias mudanças na cúpula da Polícia Militar. Uma delas é no 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), que passa a ser comandado pelo coronel Marcelo Moreira Malheiros, que retorna à região Sul Fluminense e da Costa Verde um ano e quatro meses depois de ter sido transferido.

Em 2023, depois de quase dois anos à frente do 5ºCPA, ele deu lugar ao coronel Renato Assis. Movimentado para a Diretoria-geral de Pessoal (DGP), o coronel Assis aguardará ser designado para nova função. Recentemente, ele tratava da saúde, após ser vítima de um atropelamento no Rio de Janeiro. As mudanças foram determinadas pelo novo secretário da PMERJ, coronel Marcelo Menezes.

De volta

Malheiros esteve à frente do 5º CPA por quase dois anos, até 2023, com atuação marcante em grandes operações. Ele atingiu bons números nos índices do Instituto de Segurança Pública (ISP), com ações de combate à violência e ao tráfico de drogas. Ele também foi o responsável pelo aumento de efetivo e viaturas (incluindo dois blindados) nos batalhões da PM na região, além de ações para ajudar a população, como a Campanha SOS Petrópolis.

O 5º CPA abrange 20 cidades do Sul Fluminense e Costa Verde, e é responsável por comandar quatro batalhões: 33º BPM (Angra dos Reis), 28º BPM (Volta Redonda), 37º BPM (Resende), 10º BPM (Barra do Piraí), além da 2ª Cia. Independente da PM de Paraty. A data para a troca de comando ainda será divulgada.