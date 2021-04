Coronel Marcelo Menezes assume Comando de Polícia Especializada

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 19:23 horas

Sul Fluminense – O Coronel Marcelo Menezes de Nogueira deixou o comando do 6º CPA e assumiu na ultima quinta-feira (23/04) o Comando de Polícia Especializada (CPE), no Rio de Janeiro, que congrega importantes unidades da corporação como: BPRV, BPVE, RECOM, RPMONT, BEP, BPTUR e GPFER.

Menezes esteve à frente do 6º CPA, onde foram aprendidos nas Unidades subordinadas (8º, 29º, 32º e 36º BPM) 684 kg de entorpecentes, 343 armas de fogo e 2.099 pessoas presas por cometimento de ilícitos penal.

No Sistema de Metas houve redução em 14 % da letalidade violenta, 24 % do roubo de veículos, 26 % de roubo de rua e 92 % de roubo de carga. Outro marco da gestão do Cel PM Menezes foi a imunização com a 1ª dose da vacinação contra a Covid-19 de todo o efetivo do 6º da 8ª ISP (Polícia Militar e Civil) e parte significativa das demais unidades.