Coronel Ronaldo Martins assume o comando do 5º CPA

Estado do Rio – O coronel Ronaldo Martins acaba de ser confirmado como novo comandante do 5º Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar. Ele, que até hoje coordenava as ações do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Volta Redonda, se reuniu na manhã desta segunda-feira (29), com o novo secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira. Martins assume a vaga que seria ocupada pelo também coronel, Marcelo Malheiros.

A cerimônia de posse acontece nesta terça-feira (30), às 15 horas, na sede do Risp (Região Integrada de Segurança Pública), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

O coronel Martins assume o lugar do também coronel, Renato Assis, que estava na função desde janeiro de 2023.

Quem é coronel Martins

Antes de assumir o 28º BPM, Martins estava no Departamento Geral do Pessoal (DGP), órgão responsável planejamento, a orientação, o controle e a coordenação das atividades do Sistema de Pessoal do Exército.

Durante sua administração, que durou quase dois anos, a corporação registrou uma redução nos índices criminais durante janeiro de 2023, em comparação ao mesmo período do ano interior.

A análise incluiu crimes registrados no Sistema Integrado de Metas (SIM) do Instituto de Segurança Pública (ISP). De acordo com o 28º BPM, houve queda de 75% nos roubos a estabelecimentos comerciais, diminuição de 70% na letalidade violenta (homicídios) e redução de 100% nos roubos de carga.