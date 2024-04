Coronel Ronaldo Martins toma posse como comandante do 5º CPA

Volta Redonda – O coronel Ronaldo Martins toma posse como comandante do 5º Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (30), na sede do Risp (Região Integrada de Segurança Pública), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

A cerimônia reuniu autoridades da região, como prefeitos Neto, de Volta Redonda, Diogo Balieiro, de Resende, delegados, vereadores, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio, Victor Cesar Carvalho dos Santos, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o deputado estadual Munir Neto, o Coronel Brandão, subsecretário de Operações da Polícia Militar, entre outros.

Coronel Ronaldo Martins, que coordenava as ações do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Volta Redonda, assume o lugar do também coronel, Renato Assis, que estava na função desde janeiro de 2023.