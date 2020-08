Corpo carbonizado e com marcas de facadas é encontrado em Valença

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 16:40 horas

Suspeito foi preso neste sábado (1º)

Valença – A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Defesa Civil encontraram um corpo carbonizado, na manhã deste sábado (1º), no Loteamento São Judas Tadeu, no bairro Chacrinha, em Valença. Segundo a PM, a vítima foi achada em um curral e também possuía marcas de facadas. A Defesa Civil recolheu e encaminhou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal) de Barra do Piraí.

Um suspeito do crime foi identificado e encaminhado para delegacia através da Polícia Civil, onde foi preso por homicídio. Testemunhas alegaram que ele e a vítima haviam discutido em um bar na noite de sexta-feira (31).