Corpo com os pés amarrados é encontrado em cabana no Nova Primavera, em VR

Volta Redonda – Foi identificado como Afrânio Machado de Abreu, de 50 anos, o corpo encontrado nesta segunda-feira (5) em uma cabana em área de mata próximo ao bairro Nova Primavera.

De acordo com as primeiras informações, uma guarnição da Guarda Municipal estava em patrulhamento quando foi acionada por uma pessoa que havia avistado a cabana. No local, os agentes encontraram o corpo amarrado pelos pés e já em avançado estado de decomposição.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que passa a investigar o fato.