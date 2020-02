Adolescente é encontrado em poço com sinais de agressões

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 17:43 horas

Barra Mansa – Na tarde desta quinta-feira (27) o corpo de um adolescente, de 17 anos, que ainda não teve o nome divulgado, foi encontrado boiando em um poço artesiano, nos fundos de uma casa na Rua Olavo Marassi, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava enrolado em um cobertor, com parte do corpo submerso e apresentava marcas de agressões, possivelmente feitas por um machado. Segundo as primeiras informações, o crime teria acontecido na casa de outro adolescente, que não foi identificado nem localizado. Ele é suspeito do homicídio.

Os policiais informaram ainda que no local foi encontrado a ferramenta que teria sido usada no crime, além de uma enxada em um buraco próximo ao poço, que possivelmente seria usado para enterrar o jovem.

A Polícia Civil (90ª DP) foi chamada para dar início nas investigações. O Corpo de Bombeiros esteve no local para a retirada do corpo que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.