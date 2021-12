Corpo de Bombeiros abre inscrições para colégios militares

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 18:19 horas

Sul Fluminense – O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abriu as inscrições, de forma on-line, para a pré-matrícula no 1º ano do Ensino Médio regular de unidades do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar (CCBM). Serão oferecidas 60 vagas em Volta Redonda e outras 60 em Miguel Pereira, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação.

Podem fazer a inscrição os alunos que tenham, no mínimo, 13 anos completos e, no máximo, 16 anos até 1º de janeiro de 2022 e que tenham completado, com aproveitamento e sem dependência em matérias, o 9º ano do Ensino Fundamental.

Os interessados devem acessar o site da corporação (https://www.cbmerj.rj.gov.br/ccbm-admissao2022/) até 16 horas do dia 21 de dezembro.

– I Colégio do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda – Avenida Professora Glória Roussin Guedes, S/N, Açude II – Volta Redonda;

– II Colégio do Corpo de Bombeiros Militar de Miguel Pereira – Avenida César Lattes, S/N, Parque Guararapes – Miguel Pereira.