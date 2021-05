Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 17:43 horas

Barra Mansa – O corpo de Bombeiros conseguiu controlar, na tarde desta quinta-feira (06), um princípio de incêndio ocorrido em um supermercado localizado na Rua Mamede Froes de Andrade, ao lado da Câmara Municipal de Barra Mansa.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, o estabelecimento precisou ser evacuado, no entanto, ninguém ficou ferido . O trafego no local já foi liberado.