Corpo de Bombeiros encontra última vítima de deslizamento

Barra do Piraí – As equipes do Corpo de Bombeiros de Barra do Piraí encontraram a última vítima do deslizamento na rua Paulo da Silveira, no Centro, no final da tarde desta quinta-feira (22). Outras três vítimas já tinham sido encontradas, sendo dois adultos e um bebê de oito meses.

Os corpos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal para a identificação. O corpo de Lígia Maria de Carvalho foi encontrado na noite de quarta (21). No deslizamento, três pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para o Hospital Santa Casa.