Corpo de Carolayne Souza chega a Volta Redonda após translado

Volta Redonda – O corpo de Carolayne Souza, de 22 anos, chegou neste domingo (1), em Volta Redonda, e está na capela mortuária do Aterrado. De acordo com familiares, a chegada ocorreu antes do previsto, pois era espero que chegasse na segunda-feira (2). Até o momento não foi divulgado o horário do sepultamento, que será no Cemitário Municipal, no bairro Retiro.

Carolayne morreu na Quarta-feira de Cinzas (26), na Argentina, onde morava há quase três anos e estudava medicina, na Universidade Nacional de Rosário.

Ela ficou internada por nove dias, no hospital de Rosário, quando morreu em consequência de embolia pulmonar e parada cardíaca. Desde então seus familiares realizaram uma vaquinha online para conseguir a quantidade necessária para realizar o translado (R$ 20 mil) do corpo da jovem, da Argentina até Volta Redonda.

Graças a solidariedade dos internautas da região Sul Fluminense foi possível conseguir a quantia.