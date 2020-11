Corpo de comerciante morto em acidente é enterrado neste sábado em Barra Mansa 

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 07:14 horas

Barra Mansa- O corpo do comerciante Caio Pagani, de 29 anos, será sepultado às 10h deste sábado (14), no Cemitério Municipal de Barra Mansa. Ele morreu no dia anterior, ao bater com o carro que conduzia, numa carreta, na Via Dutra, Km 252, em Piraí.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. O velório ocorre na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Barra Mansa.