Corpo de dentista morta pelo ex-namorado será sepultado neste sábado em Volta Redonda 

Matéria publicada em 28 de novembro de 2020, 07:33 horas

Volta Redonda e Valença – O corpo da cirurgiã-dentista, Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de 31 anos, será sepultado às 11h deste sábado, dia 28, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Ela foi morta com um tiro na boca no dia anterior, pelo ex-namorado, o cabo-PM, Janitom Celso Rosa Amorim, de 39 anos.

O crime foi dentro do carro, onde estava o casal, no estacionamento da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), no bairro de Fátima, em Valença. A vítima fazia um curso de pós graduação na área de odontologia na instituição. Mayara foi mantida refém por duas horas, antes de ser baleada.

A dentista ao ser levada para o Hospital Escola da universidade, teve quatro paradas cardíacas e não resistiu. Segundo o delegado titular da 91ª DP (Valença), Carlos César , o assassinato ocorreu após uma discussão do casal, provavelmente, porque o suspeito não teria se conformado com a separação.

Ainda de acordo com o delegado, o casal mantinha um relacionamento amoroso há três meses. Mayara morava em Volta Redonda e trabalhou alguns anos num consultório odontológico em Resende.

Um grupo de manifestantes protestou na sexta-feira em frente à delegacia de Valença, reivindicando por segurança para as mulheres. Já na rede social, além de demonstração de tristeza pela morte trágica da dentista, internautas criticaram a ação policial, que contou com mais de 50 policiais, inclusive do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e um helicóptero da polícia.

Segundo comentários, a vida de Mayara poderia ter sido poupada. Na opinião dos internautas o sequestrador poderia ter sido abatido, durante os momentos em que saiu do carro, onde manteve a dentista refém.

O cabo-PM, que foi indiciado pelo delegado titular da 91ª DP (Valença), Carlos César, por feminicídio por motivo fútil, também responderá processo disciplinar militar. Janiltom foi transferido, nessa sexta-feira, dia 27, para o Batalhão Especial Prisional (BEP), em Benfica, no Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da Justiça.

A perícia foi realizada no carro e a arma do suspeito foi apreendida. O comandante do 37º Batalhão (Resende), Perry Souza Azevedo, onde Janiton trabalha, estava lotado, não se pronunciou sobre o fato na imprensa.