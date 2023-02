Corpo de Geraldo Di Biase será sepultado às 14h em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 12:17 horas

Velório começou às 10h em um memorial no campus do UGB; reitor da instituição morreu nesta terça-feira

Teve início às 10h desta quarta-feira (8), em um memorial no campus da instituição, em Barra do Piraí, o velório do reitor do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), o médico urologista Geraldo Di Biase. O sepultamento, no mesmo local, está previsto para 14h.

Nascido em Barra do Piraí, Geraldo era filho do fundador e chanceler da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (FERP), Geraldo Di Biase (1914-2007), e se tornou reitor em 2011, após a morte do seu irmão Mário. O reitor do UGB morreu na madrugada desta terça-feira (7) em seu apartamento no Rio de Janeiro, vítima de um infarto. Ele deixa dois filhos e cinco netos.