Corpo de homem é encontrado em matagal em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de maio de 2022, 10:15 horas

Volta Redonda – O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na manhã deste sábado (28), em Volta Redonda. O cadáver, com marcas de tiros, estava numa área de mata, próxima a Rua Campinas, no Santa Rita do Zarur.

Foi o segundo assassinado registrado hoje na cidade. Por volta das 3 hs da madrugada, foi registrado o homicídio praticado contra Weslen de Barros Izídio, de 42 anos. O crime ocorreu na Rua General Sampaio, no bairro São Geraldo.