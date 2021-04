Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Resende

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 20:37 horas

Resende – O corpo de um homem, de 29 anos, foi encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, na tarde deste domingo, dia 25, em Resende. O caso, registrado na 89ª DP, aconteceu próximo à Avenida Jucelino Kubitscheck, no bairro Itapuca.

Segundo consta na ocorrência da Polícia Militar, o corpo foi encontrado sem sinais de violência, o que gera suspeita de morte por afogamento. Ainda segundo a PM, contra o homem, que possuía seis passagens pela polícia, havia um mandado de prisão por porte ilegal de arma.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Resende.