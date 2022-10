Matéria publicada em 16 de outubro de 2022, 08:10 horas

Volta Redonda – O corpo de Allan Júnior da Silva Manoel, de 29 anos, será sepultado às 11h deste domingo (16/10), no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda. O cadáver foi encontrado na sexta-feira, boiando em um córrego na Rua Campinas, no bairro Vale Verde.

O motivo da morte não foi divulgado pela Polícia Civil.