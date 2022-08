Corpo de homem que morreu afogado será enterrado nesta quarta-feira

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 09:28 horas

Volta Redonda – O corpo de Walter Kleber da Costa, de 41 anos, será sepultado às 10hs desta quarta-feira (17) no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda. Ele morreu afogado ao pular no Rio Paraíba do Sul, na sexta-feira (12), próximo ao bairro Ilha Parque.

Bombeiros removeram o corpo da vítima do rio, na terça-feira (16) na altura do Parque Maíra, em Pinheiral. Walter morava no bairro Fazendinha, em Volta Redonda.