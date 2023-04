Corpo de jovem atropelado por ônibus é enterrado em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 18:07 horas

Volta Redonda – O corpo do jovem Gabriel de Miranda Ribeiro, de 19 anos, atropelado por um ônibus no último dia 5, foi enterrado no fim da tarde desta segunda-feira (10), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Ele morreu na madrugada, no Hospital São João Batista (HSJB).

Gabriel estava internado desde o dia do acidente, quando foi atingido pelo ônibus no Km 282 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trecho do bairro Brasilândia. O jovem teve ferimentos graves, chegando a ficar preso embaixo do veículo até ser socorrido.