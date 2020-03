Corpo de jovem é encontrado no Rio Paraíba

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 21:30 horas

Volta Redonda – O corpo de um jovem, aparentando ter entre 14 e 17 anos, foi encontrado boiando neste sábado (21), no Rio Paraiba do Sul , no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O laudo de necropsia vai determinar a causa da morte do rapaz.