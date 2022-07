Corpo de mulher é encontrado com marcas de facadas em Valença

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 15:37 horas

Valença – O corpo de uma mulher, de 53 anos, foi encontrado na noite de segunda-feira (4), com marcas de ferimentos produzidos por faca, em Valença. O cadáver estava na sala da residência da vítima, localizada na Estrada da Figueira, no bairro Santa Inácia. A mulher foi identificada como Marilene Narciso de Oliveira.

O marido da vítima, de 57 anos, é considerado desaparecido. A motocicleta dele também não foi encontrada.

A Polícia Militar foi chamada ao endereço pelo irmão do desaparecido. Ele informou que ele e a mulher não eram vistos desde a manhã do último domingo e que havia visto marcas de sangue na varanda da residência do casal.

No local, a perícia recolheu duas facas, mas sem marcas de sangue, um short e uma blusa ensanguentados. A delegacia de Valença está apurando o caso.