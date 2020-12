Corpo de piloto de helicóptero será velado neste domingo em Volta Redonda

Angra dos Reis – O corpo do piloto Eurico Bueno de Azevedo Neto, de 44 anos, será velado amanhã (13), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, das 9h as 11h. Em post nas redes sociais, a família informou que devido a pandemia haverá limitação de pessoas na capela. Ele morreu no fim da tarde de sexta-feira, dia 11, após o helicóptero que conduzia cair na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), numa área de mata próxima ao campo de golfe do Hotel do Bosque, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis.

Bombeiros do quartel de Mambucaba realizaram na manhã deste sábado, 12, uma varredura no local onde caiu o helicóptero que provocou a morte do piloto de Volta Redonda, Eurico Azevedo Neto, de 44 anos , nessa sexta-feira, dia 11. Eurico estava indo buscar um hóspede, quando a aeronave pilotada por ele, modelo BHT-206-B-3, ano 2020, caiu no Rio Mambucaba, próximo ao Hotel do Bosque, às margens na Rodovia Rio-Santos.

Bombeiros aguardam a chegada dos agentes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes), que vão apurar as causas do acidente e recolher destroços da aeronave que serão periciados. O helicóptero será içado do rio, pois o local do acidente é considerado de difícil acesso. Segundo testemunhas, as hélices do aparelho bateram em fios de alta tensão, o que teria provocado a queda da aeronave.