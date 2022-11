Corpo de professora que morreu afogada é sepultado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 10:43 horas

Barra do Piraí – O corpo da professora Ana Orminda Melhen foi sepultado nesta terça-feira (8), num cemitério em Barra do Piraí. A mulher morreu na madrugada de segunda-feira, após o carro em que ela estava cair em um lago localizado num hotel fazenda, no limite de Barra do Piraí e Vassouras.

O veículo era conduzido pelo marido da professora, um homem de 73 anos. Ele e outro homem de 29 anos, foram resgatados com vida pelos bombeiros. Os dois foram levados para hospitais de Barra do Piraí. Já Ana morreu afogada.