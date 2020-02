Corpo do jornalista Flávio Collistet chega a Resende

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 10:27 horas

Resende – O corpo do jornalista Flávio Collistet já chegou a Resende e segundo familiares o velório está marcado para o meio-dia desta segunda-feira (24), na Capela Mortuária, no bairro Alto dos Passos, e o enterro será às 17h, no mesmo local.

O jornalista morreu vítima de um acidente automobilístico, na manhã de domingo (23), no trevo da BR-267, no Km 213, em Bom Jardim de Minas (MG).A mulher do jornalista, de 54 anos, morreu no local do acidente. O casal estava indo para São João Del Rey quando o carro em que eles estavam, um Ford Fiesta, bateu contra uma carreta, que seguia sentido Juiz de Fora.

Flávio Collistet era assessor de imprensa da prefeitura de Quatis, a qual o prefeito, Bruno de Souza, decretou luto oficial por três dias pela perda de seu assessor e amigo.