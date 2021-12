Corpo é encontrado em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2021, 10:42 horas

Barra Mansa – O corpo de um homem não identificado foi encontrado na manhã deste sábado (18), próximo à linha férrea, na Avenida Dário Aragão, no Centro de Barra Mansa.

Após tomarem conhecimento do caso, PMs do 28º Batalhão acionaram a Polícia Civil para perícia. Segundo os agentes, o corpo estava com a cabeça dentro de uma vala.

Não há informações se a vítima possui marcas de violência em seu corpo, que será removido e levado ao IML de Três Poços, em Volta Redonda.