Matéria publicada em 3 de março de 2020, 18:27 horas

Volta Redonda- O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado no início da noite desta terça-feira (03), no Beco do Val, no Morro da Conquista, bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da morte, segundo a PM. O corpo após perícia da Polícia Civil será removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.