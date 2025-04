Corpo em decomposição é encontrado na zona rural de Resende

Resende – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar encontraram, no fim da tarde desta quinta-feira (17), um cadáver na zona rural de Resende. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em estado avançado de decomposição na Estrada ResendeXRiachuelo, na região do Terra Livre. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a presença do cadáver. Nenhum material foi apreendido.

A área foi isolada e a perícia foi acionada para realização dos procedimentos de praxe. A Polícia Civil também foi informada e o caso será investigado para esclarecer a identidade da vítima e as circunstâncias da morte.