Corpos são abandonados na Rio-Santos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 10:25 horas

Dois cadáveres foram deixados no local, rodovia ficou fechada na altura do bairro Sapinhatuba III

Angra dos Reis- Dois corpos foram abandonados na manhã deste sábado (1º) na Rodovia Rio-Santos (BR-101), próximo ao bairro Sapinhatuba III. Por conta dos cadáveres deixados na pista, a rodovia ficou fechada. Os corpos são de dois homens ainda não identificados.

De acordo com as primeiras informações, os cadáveres foram abandonados no trecho em sinal de protesto por causa da demora da remoção pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Eles foram levados até a rodovia em carrinhos de mão pelos moradores do bairro.

Os moradores ainda colocaram galhos de árvores, madeira e, até mesmo, um sofá para impedir o tráfego de veículos na BR-101. Essa não é a primeira vez que moradores protestam usando corpos e outros objetos no local.

Tiroteio

Durante a madrugada deste sábado houve um confronto na Sapinhatuba III, não há informações de feridos. E as informações sobre o registro da troca de tiros ainda não foram confirmadas pela Polícia Militar.